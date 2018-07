elmundotodaynokia | Liopardo

El estudio de este teléfono móvil podría ayudar a descubrir cómo era la vida en la tierra en 2006, hace más de diez años. Javier Martín, de la Universitat de Barcelona, asegura que con este dispositivo "podríamos saber como eran los hombres antes de que hubiera Internet". Lo importante de este hallazgo es que el móvil está en perfecto estado y tiene todavía un poco de batería. "El móvil no tiene cámara, no existía el selfie. ¿Cómo se comunicaban los hombres entonces? No lo sabemos", ha asegurado Javier Martín.

