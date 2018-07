Una sandwichera es confundida con una Roomba y lleva meses tirada en el suelo

Sandwichera | Liopardo

El pasado abril esta sandwichera grill 3 en 1 fue confundida por una aspiradora robótica. Lleva ya 250 días tirada en el suelo. Está enchufada desde entonces por lo que su temperatura va en aumento. La sandwichera no se ha movido del sitio en varios meses y tampoco ha hecho ningún sándwich. "Es súper cómodo, la tengo ahí en el pasillo y aprovecha cuando salgo a trabajar por las mañanas y ella recorre el piso y limpia todo el polvo. Es muy discreto ni siquiera la he visto funcionar y además muy barato porque me costó solo 20 euros" afirmaba el dueño. La sandwichera carece de ruedas y tampoco dispone de ningún dispositivo capaz de aspirar el polvo se limita a calentar su superficie esperando un pan que no llega. La sandwichera desconoce hasta cuando deberá permanecer en este estado y sueña con hacer un sándwich alguna vez. Diversas fuentes han informado también que una roomba situada en un piso de Barcelona considera que con todo lo que ha caminado en los últimos años ya debe estar bastante lejos.

