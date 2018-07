runnerelmundotodayok | Liopardo

Jacinto Marín, de Barcelona, se ha visto obligado a seguir corriendo en círculos porque no sabe cuándo le toca parar. Según los expertos los runners se bloquean sino conocen el número exacto de kilómetros recorridos y muchos corren hasta el infarto. El runner en cuestión ha sido visto por última vez este mediodía cruzando la frontera con Francia. Cesárea se jubila y ya no asistirá más partos. El colectivo médico ha informado de que a partir de ahora los niños tendrán que hacer uso de sus propias madres para llegar al mundo. Jacinta Epidural podría retirarse también el año que viene condenando a las futuras madres al dolor. Un estudio demuestra que la calle Goya de Madrid es una falsificación. Se ha demostrado que la calle no la construyó el artista aragonés y que este no se dedicó jamás a la construcción. El Ayuntamiento de Madrid sospecha ahora que las calles Pintor Rosales y Velázquez también podrían ser imitaciones sin valor alguno. Gallina ponedora no entiende por qué los 1648 hijos que ha tenido son tan despegados. Ni uno solo de sus vástagos ha ido a visitarla jamás. Más información en www.elmundotoday.com

