Un español bate el récord mundial de velocidad al minimizar el Facebook cuando pasaba el jefe por detrás. Treinta milisegundos ha tardado en cerrar la ventana y abrir un power point para que pareciera que estaba trabajando. El contable, llamado Barral,cuenta con cinco años de experiencia viendo Youtube en horario laboral. En declaraciones a El Mundo Today ha asegurado que "La verdad es que estoy muy contento porque es la primera vez que se me reconoce un logro en esta empresa". Barral explica que "Llevo muchos años entrenando, minimizando Facebook 200 o 300 veces al día. Sólo espero superar mi propia marca pero para eso necesito que la empresa me facilite un ordenador más potente". En algunas ocasiones el contable tiene abiertas de forma simultánea las ventanas de twitter, meneame, forocoches, forotetas, Facebook, Tuenti y Youporn. Los expertos aseguran que Barral tiene unos reflejos comparables a los de una gacela "No se es capaz de identificar el ruido que hace el jefe cuando se levanta de su silla y analizando la dirección del viento el tío puede predecir si irá hacia el pasillo de la izquierda o se aproxima a su zona".

Publicidad