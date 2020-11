Tras días de intensas negociaciones en Wallapop un usuario logra pagar 30 céntimos menos por unas chancletas

Esta es la historia detrás de la incréible negociación en la que un señor consiguió que le rebajaran 30 céntimos unas chancletas en Wallapop. "Cuando le propuse comprarlas por 45 céntimos menos me dejó en leido como tres dias. Estas son las cosas que te enseñan en el master de MBA pero a mi no me la cuela", ha explicado este usuario.

"Finalmente el tipo contraataco y me dijo que por 45 céntimos de rebaja solo me vendía el pie izquierdo", ha sentenciado.

Para desbloquear las negociaciones las dos partes decidieron reunirse presencialmente en Bruselas y fue entonces cuando se cerró el precio definitivo.