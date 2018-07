Todos los españoles le roban el WIFI a un único señor

elmundotodaywifi | Liopardo

Se confirma un rumor, todos los españoles le robamos el WIFI a un único señor. Se trata de Sergio Artemisa, un auxiliar administrativo que se dio de alta en Internet hace siete años y dejó desactivada la clave del WIFI. Poco a poco toda España fue dándose de baja de Internet para chupar de allí y a día de hoy este español es el único que paga por el servicio. En una entrevista con El Mundo Today ha asegurado que "Me fui dando cuenta a raíz de que la navegación aquí en mi internet iba bastante mal”y ha añadido que “investigando llegué a la certeza de que hay 25 millones de españoles que están conectados ahora mismo a mi router". "Comenté en Forocoches que iba a darme de baja para no ser yo el que pagaba el Internet a toda España", sentencia. Artemisa amenaza con darse de baja para que pague otro pero el Ministerio de Fomento le ha solicitado que no lo haga porque podría hundir todas las infraestructuras tecnológicas del país.

