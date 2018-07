Todos los chicos ven porno menos tu novio

Lo ha confirmado un estudio del, financiado por tu novio. El informe certifica también que él es una persona muy especial, y no como los demás hombres. El mismo estudio asegura que Sara es sólo una amiga, y que no pasa nada si queda mucho con ella. “lo sé de primera mano, el, menos yo. Yo no cariño, yo no hago eso, es de guarros”. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Retiran un cuadro de Picasso por promover el cubismo entre las mujeres. La pintura, según los expertos, fomenta una imagen irreal del cuerpo femenino, y da a entender que las mujeres tienen que tener ángulos rectos para resultar atractivas. Se estudia también retirar “Saturno devorando a un hijo” de Goya, porque atenta contra la intimidad del menor. Detienen al abuelo depor practicar la economía sumergida. Hacía quesos, los vendía y no estaba dado de alta en el IAE. Además, su perro, Niebla, no tenía chip. Y terminamos hablando del medioambiente: la meada de un esquimal funde un tercio del Polo Norte. El incidente no ha tardado en afectar a España, donde ya hay problemas para conseguir hielo para el. Y con esto les dejamos, pero ya saben que la actualidad del mañana continúa en Elmundotoday.com.