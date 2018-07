vlcsnap-2016-08-23-14h41m07s165 | Liopardo

Son datos de la Organización Mundial de la Salud que recomienda ir a probarse ropa deportiva cada domingo aunque luego no se use. Margaret Chan, de la OMS, asegura que "Es nuestra misión impulsar las visitas a Decathlon a nivel global". Según el informe de la OMS los paseos por el local buscando a un dependiente equivalen a media hora de bicicleta estática. Además 20 minutos empujando perchas equivalen a dos horas levantando pesas entre otros ejercicios. Los expertos aconsejan moderar las visitas a Decathlon para no caer en el culturismo de forma involuntaria. Más noticias como siempre en www.elmundotoday.com

