Rubens pintaba mujeres gordas porque era lo único que tenía a mano

Historiadores han revelado que Rubens sólo pintaba mujeres gordas porque era lo único que tenía a mano. Lo ha comunicado esta semana un grupo de historiadores del arte que desmienten que fuera una elección estética propia del barroco. "Sólo se le acercaban las gordas y sólo cuando estaban borrachas, por eso salían siempre bailando", ha explicado John Nunk de la National Gallery. "Ninguna modelo que estuviera buena se le acercaba. Por muy Rubens que seas, tienes que entrar a la gente, si no no te comes un rosco", ha afirmado este historiador. Los historiadores creen que si los pintores del barroco no hubieran sido tan tímidos con las mujeres el canon de belleza femenino habría sido muy distinto.

