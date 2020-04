"No he salido de casa para romper la cuarentena, salí de casa cuando me echaron de la Moncloa y no he vuelto a entrar desde entonces porue no tengo ningún sitio al que ir', ha asegurado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Rajoy confía en que cuando el señor Sánchez se vaya de la Moncloa el podrá volver a lo que considera que es su casa, aunque comprende que las cosas no siempre salen como uno quiere.

El CIS pregunta de nuevo a los españoles si están de acuerdo con todo lo que hace Sánchez, por el contrario, quieren meterse en líos y buscarse problemas.

Por último miles de personas juegan al "Doom eternal" para refugiarse en un mundo con menos amenazas y más esperanza que el real.

Descubre estas y otras noticias importantes de la semana dándole al play al vídeo.