Previsión del tiempo: Para mañana, lluvias. Si tenéis pareja, compartid el paraguas

Para mañana nos esperan lluvias. Sacad los paraguas, en el caso de que vayáis solos. Si vais en pareja, podéis usar el mismo paraguas; eso sí, tiene que haber amor. La otra persona tiene que estar pendiente de que no te mojes, porque el tipo de cariño que tienes hacia una persona se demuestra en la distancia que recorres antes de darte cuenta que se ha quedado atrás. Yo lo sé por experiencia propia, es doloroso ver que alguien se aleja con el paraguas mientras tú estás mojándote. Y piensas: "a ver si se da cuenta" y no, no se gira. No es bonito dejar a la otra persona mojándose mientras tú te alejas con el paraguas, ¿eh, Merche? Puede provocar depresiones y divorcios. En fin Merche, que me he comprado un paraguas y ahora ya soy feliz. El sol brillará mañana, sólo falta un día hasta mañana, nada más.

