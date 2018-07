Previsión del tiempo: Fotos personales de los espectadores

eltiempofotosespectadores | Liopardo

En este episodio de la Previsión del tiempo de El Mundo Today nos muestran fotos de los espectadores que en realidad son fotos de la ex novia del presentador. El presentador se muestra sorprendido cuando al dar paso a las fotos de los espectadores sobre la llegada del verano empiezan a aparecer en la pantalla fotos personales de su ex novia y sus ex suegros.

