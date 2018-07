mundodiosok | Liopardo

Carlos Morcillo, un joven católico practicante, se dirigió a Dios para pedirle una compañera sentimental pero el todopoderoso le dijo que esos asuntos no los lleva su departamento. “Me soltó, mira Carlos, yo es que estos temas no los llevo ¿No prefieres la paz en el mundo que eso si lo llevo yo?”, ha explicado Carlos. Según fuentes de la iglesia es totalmente comprensible que Dios delegue ciertos temas ya que tiene mucho trabajo. La iglesia afirma que esta disminución en sus tareas no significa que el creador esté pensando en su jubilación. Solo se trata de una actualización en los términos y condiciones.

