Pasa 25 veces por delante de una obra para que la silben. Sedienta de piropos y de atenciones, una chicapara que los albañiles se fijen en ella. Tras repetir varias veces: "tía buena ven aquí que te como to' lo negro", los obreros se han cansado. "No es tan tan guapa como para insistir tanto", dicen. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias.La luz de neón del coche y las caras de los borrachos hicieron creer a los expertos que habían encontrado vida extraterrestre. Al final rectificaron aclarando que sólo eran cinco adefesios desfasados.Lo sugieren varios historiadores que creen que la muy puta no se murió, simplemente huyó del país y cambió de identidad, harta de insultos y de canciones desagradables.Volvo GT Ramírez es el nombre del pequeño que, según el padre, se parece mucho al automóvil, sobre todo en los ojitos.Ya tenemos el veranito aquí. Las minifaldas, los shorts, esa anatomía que ya se va descubriendo. Que, a veces, uno mira sin darse cuenta y, por algún equívoco, es malinterpretado y la chica en cuestión puede girarse, o el novio puede agredirte sin motivo. Así que ojo con el sol, que puede provocarPero por lo demás, buen tiempo, aprovéchenlo. Esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana continúa en elmundotoday.com