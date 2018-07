Orina en la pantalla del móvil para que le diga si está embarazada. Al parecer, la usuaria se bajó una aplicación para controlar los días del embarazo y la confundió con un test. El teléfono ha confirmado que la chica no está en estado, pero sí ha detectado que cenó espárragos. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Sasha, la hija de Barack Obama, pierde las llaves del Air Force One. Su padre le prestó el avión para salir con unas amigas y, tras cruzar el Atlántico, volvió a la hora de cenar. Al día siguiente no recordaba dónde había dejado las llaves, así que han tenido que hacerle un puente a la aeronave para acompañar a su hermana al colegio esta mañana. Molar y ser guay se pone de moda entre los jóvenes. Tener menos años que sus padres también es tendencia entre la juventud y apuesta por la temprana edad y la estética juvenil. Y acabamos con una lamentable tragedia. La muerta acaba con la vida de dos personas. Al parecer, se aprovechó de su edad avanzada para atacar. Las autoridades buscan una calavera con una capucha y una guadaña. Y con ésto terminamos, pero ya saben que la actualidad del mañana continúa en El Mundo Today.

