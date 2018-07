Muere el monje budista que escribía las letras de Vetusta Morla

vetustamoralemt | Liopardo

Magma Chochi, conocido como maestro vetusto, era la principal inspiración principal inspiración del grupo de Tres Cantos que ahora se siente huérfano de ideas. "Se quedaba como en trance, con los ojos en blanco, mirando al techo y decía cosas como ‘cosieron ojos a mi espalda con las señales que llevan al nido pero quien quiere encontrarse si aún no se ha perdido’ que nosotros apuntábamos para nuestros hits", ha declarado Juanma Latorre, guitarrista de Vetusta Morla, Versos como “tal vez lo insignificante se aliste en un barco de nuez" o "saber que no os puedo aniquilar, no es suficiente para firmar la paz” son sólo alguna parte del legado que deja este monje al indie español. Los músicos conocieron al monje en un vídeo inspiracional de Youtube y ahora buscan sin éxito a otro guía espiritual. Su destacamento ha viajado al Tibet para hacer un casting de letristas.

