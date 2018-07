portadabonetok | Liopardo

Los cocines a la plancha, al horno o los comas crudos tienen la carne más rica de todo el reino animal. Para el que no conozca un delfín es como un perro que no ladra y no tiene dientes. Los delfines evolucionaron de otros delfines porque poseen una filosofía estrictamente creacionista. Aparecieron el mioceno pero no hicieron nada hasta la era cenozoica porque son vagos y no tienen iniciativa propia. El delfín siempre ha sido un animal carnívoro pero en los últimos años se ha aficionado al veganismo y también ha dejado de depilarse. MÁS NATURALEZA DE LA REALIDAD: Las medusas MÁS NATURALEZA DE LA REALIDAD: El pingüino MÁS NATURALEZA DE LA REALIDAD: El leopardo

