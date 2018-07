Las Spice Girls recuerdan que aún no les hemos dicho "What you really really want"

El cantante George Michael por su parte insiste que "I want your sex" y se queja de que aún no le ha llegado nada. Ha sido el titular más impactante del día pero hay otras noticias. Netflix incluye en su catálogo todos los Plenos del Congreso de los Diputados. Miles de fans están pendientes de saber cuál es el capítulo en que las de FEMEN enseñan los pechos. Starbucks recuerda que aparte de tener Wifi también sirve cafés. "Pagaos un cafelito aunque sea para disimular cabrones que no vivimos del aire", han dicho los responsables de la compañía. Acabamos con tecnología, Apple presenta el nuevo iPad NiNi que consume el doble y hace la mitad. Los padres de los interesados en este nuevo iPad ya hacen cola por ellos en las tiendas de la marca. Más noticias como siempre en www.elmundotoday.com