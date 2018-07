Las impresoras HP sólo imprimirán la frase "rata tacaña" cuando detecten cartuchos no oficiales

emtimpresoras | Liopardo

Insultos e intimidaciones esto es lo único que las impresoras Hewlett Packard imprimirán cuando su sistema interno detecte que está siendo alimentada con tinta no fabricada por la marca. El mercado de cartuchos compatibles ha crecido tanto en los últimos años que algunas impresoras han empezado a quejarse y se niegan a imprimir nada de lo que se les envía si no se cumplen sus peticiones. Con la última actualización las impresoras HP sólo escriben insultos como "rata tacaña" y "rastrero miserable" si detectan cartuchos que no son de la propia marca.

