La aparición de Fernando Simón en cada nivel de The Last of Us II es la única pega del juego

The Last of Us II es sin duda el juego más esperado de la década.

El realismo es abrumador, la historia compleja, los personajes profundos, la explicación emocional es brutal, pero tenemos una pequeña pega.

¿Es necesario que Fernando Simón aparezca al acabar cada nivel analizando los infectados, aconsejándote ser prudente y recordando que te pongas la mascarilla?