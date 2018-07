La NASA confirma que en el espacio hay hijos de puta

vlcsnap-2016-08-26-14h14m47s179 | Liopardo

"En el espacio hay hijos de puta, exactamente como en la tierra”, por lo tanto no estamos solos en el universo. Así lo ha confirmado el director de la agencia espacial esta semana después de hallar evidencias de cabronadas en el espacio. "No sabemos cómo sería la vida fuera de la tierra, pero lo que sí sabemos es que tengan la forma que tengan esos seres son unos hijos de puta. Probablemente más hijos de puta de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar en un principio.” Michael Wiseman asequer además que "tenemos evidencias de que hay agua en marte ¿dónde está? ¿Quién ha escondido ese agua? Hijos de puta". La agencia espacial no se atreve a mandar otra sonda a Plutón porque la última apareció llena de grafitis en una evidencia más de que ahí fuera hay sinvergüenzas. "Claramente la tierra está situada en el barrio malo del universo. Nuestra galaxia sería una galaxia dormitorio de mala calidad. Un geto" Para solucionar este problema la NASA va a intentar "elevar la calidad de nuestro entorno intentando gentrificar Marte. Vamos a ir allí a colonizarlo con bares de moda y museos que nos permitan subir el valor del terreno. Y así desplazar a la población original de hijos de puta".

