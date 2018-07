La Iglesia aprueba el uso del condón para llenarlo de agua y tirarselo a la peña

La Iglesia aprueba el uso del condón para llenarlo de agua y tirárselo a la peña. Aplaude especialmente que las víctimas sean ateos o personas acostumbradas a usar profilácticos para usos no recreativos. Ha sido el titular más impactante del día pero hay más noticias. Viene un Terminator del futuro para evitar que instalemos el nuevo Windows. El Terminator que ha aparecido desnudo en una tienda de informática del barrio de Chueca ha alertado del caos que generará Windows en el futuro sino lo paramos a tiempo. Los pasajeros de Ryanair que lleven bombas tendrán que ponerlas en modo avión, la nueva normativa también obligará a pagar un plus a los pasajeros que deseen secuestrar el avión. Acabamos con novedades en el mundo del periodismo, La Razón lanza una edición con el doble de páginas para no pisar lo fregado. Es todo por hoy, ya saben que la información del mañana continúa en elmundotoday.com

