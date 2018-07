La frase "No tengo ganas de discutir" inicia el 95% de las discusiones, la misma estadística confirma que romper la vajilla estampándola contra la pared resuelve el 80% de los conflictos de pareja. La DGT quitará el permiso de circulación a los coches que no chanen. El gobierno pretende que en 2019 todos los coches españoles tengan neones todo guapos pegatinas de Pachá y tribales en la carrocería. Satán revisará personalmente las letras de las canciones satánicas. Los adeptos tendrán que leerse el libro de estilo del mal y la destrucción para ajustarse a la imagen de marca de Satanás. Los vecinos de Motilla del Palancar se preguntan por qué Seat no tiene un modelo con el nombre de su pueblo. Puedes seguir más noticias en www.elmundotoday.com