Juan y Medio se separan. Medio ha declarado que el dúo no le permitía darlo todo, Juan y por su parte no ha querido hacer declaraciones. Ahora todo el mundo se pregunta cuál de los dos presentadores se quedará con la custodia de los niños que cuentan chistes en Canal Sur. Ha sido el titular más impactante del día pero hay más noticias. La Sociedad Española de Amnésicos iba a decir algo importante esta mañana, la entidad ha reunido a los principales medios de comunicación en su sede y ha asegurado que el motivo lo tiene en la punta de la lengua. Habían escrito el tema en una libreta que no recuerdan donde está, seguiremos pendientes. Los integrantes de Mecano intentan reunirse de nuevo pero no se reconocen entre si. Ana, José y Nacho habían quedado esta mañana en un Starbucks después de muchos años para hablar de su vuelta a los escenarios tras horas esperando en mesas distintas han tirado la toalla. Terminamos con una noticia de última hora, los niños que no lean recibirán la visita del ratoncito Pérez-Reverte que se llevará sus dientes como el ratoncito normal pero los arrancará el mismo de sus bocas a guantazos. Esto es todo por hoy y ya saben que la actualidad del mañana continua en www.elmundotoday.com

