Toda la actualidad del mañana, en el informativo de El Mundo Today: Hallan vida humana en la barriga de una señora Se trata de una criatura desnuda, que resiste acurrucada dentro de la mujer, que jura por Dios que ella no se lo ha comido. La Policía está intentando convencer al niño con un megáfono para que salga, pero parece que se resiste. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. El Ministro de Exteriores invita por error a todos los chinos a venir a España Los 1.500 millones de chinos le han tomado la palabra, y ahora habrá que ver dónde se quedan a dormir. El Ministro dice que en su casa no caben, pero que a lo mejor luego no se pasan, porque es lo típico que dices de venir, y luego nada. Fans de toda la vida de Paul McCartney empiezan a arrojarle fajas en los conciertos El ex Beatle dice que prefería las braguitas de las adolescentes, pero esas mismas adolescentes ahora necesitan fajas reductoras, igual que él. Los delfines sólo dicen gilipolleces “Ola k ase”, “Tas mu guapa” o “Mira k agua” son algunas de las frases que han logrado traducir los expertos. Y con esta revelación terminamos, pero ya saben que la actualidad del mañana continúa en El Mundo Today.

