Hallan un planeta muy parecido a la tierra pero sin Mariano Rajoy

Rajoy menos uno, pues así ha sido bautizado es un exoplaneta cercano y no solo puede albergar vida, sino que es idéntico a la Tierra en todo, excepto, eso sí, en el hecho de que en su superficie no hay rastro del político español, Mariano Rajoy. Lo confirmaba esta mañana un portavoz de la agencia norteamericana que ha detectado este a 500 años luz del nuestro: “Es un planeta idéntico al nuestro, pero sin calle Génova. No reúne las condiciones para que se forme un Mariano Rajoy como el de la Tierra. La atmósfera de ese planeta es demasiado pesada para que se puedan encender puros”. Ninguno de los instrumentos enviados ha recogido datos que permitan deducir que en el planeta exista Rajoy. Los astrofísicos se han atrevido incluso a publicar algunas representaciones del aspecto del planeta. Las condiciones de vida en los exoplanetas pueden resultar difíciles, pero la inexistencia de Rajoy resultaría favorecedora para los españoles de allí. Definitivamente es un planeta con una calidad de vida superior a la de la Tierra que conocemos. Podríamos decir que Mariano Rajoy en este planeta es “persona non grata”. Mariano Rajoy, presidente del gobierno en funciones de la España de la Tierra ha declarado que es posible que ese planeta pudiera albergar vida, pero no gobierno.

