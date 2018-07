gibraltarespañaok | Liopardo

El acuerdo se ha cerrado hoy después de meses de reuniones y presiones por parte del Gobierno de España se trata, según Mariano Rajoy, de una soberanía compartida. En el mundo real Gibraltar forma parte aun del Reino Unido pero a nivel virtual pertenecerá a España. Mariano Rajoy y su homóloga, Theresa May, han retocado juntos la página web de la enciclopedia online cambiando inglés por español y luego el propio Rajoy ha pulsado el botón de guardar cambios. Aunque el Presidente no lo ha dicho explícitamente Gibraltar será español en la red pero sólo en la versión española de la Wikipedia en el resto de versiones no se han aplicado cambios.

