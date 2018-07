Expertos pesimistas demuestran que "todo es una mierda"

Según los investigadores existen bases reales que permiten decir que esta todo fatal y quizá el dato más revelador del estudio es que confirma que podemos morir en cualquier momento. Dacid Graebber, pesimista profesional, asegura que "era algo que sospechábamos desde hacía tiempo y de hecho casi todo el mundo lo ha corroborado alguna vez exclamando ¡Vaya mierda son todo problemas! o incluso ¡Qué mierda es todo! Los datos están ahí". Los estudiosos reconocen que la Edad Media era más mierda que esto de tener Internet y calefacción. Pero imagínate que mierda es todo que ya nos conformamos con cualquier mierda que sea menos mierda que las mierdas del pasado. "Un porcentaje muy alto de los que han dicho alguna vez que no hay para tanto ya no se encuentran entre nosotros actualmente, están muertos y eso que llegaron a pensar que no había para tanto", afirma un consternado Graebber. De todos modos el estudio ese también es una mierda si lo analizas fríamente matizan los investigadores. Esto es todo por hoy recuerden que la actualidad del mañana continua en www.elmundotoday.com