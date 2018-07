emtheavyok | Liopardo

Jofre Fratell Ramiro yo era heavy toda mi vida lo he sido pero llegó un punto en el que perdí la fe en mi señor Satán y ya no pude seguir. Yo empecé a creer en Satán cuando tenía 13 años después de un golpe que me di con la bici. Me llevaron a urgencias, me hicieron una radiografía y cuando la vi me di cuenta que tenía una calavera dentro mío. Pensé que era como una portada de los Iron Maiden, llevaba el metal dentro de mí y me hice heavy. ¿Qué ha pasado para que Jofre haya dejado de creer en Satán y haya abandonado el heavy metal?

