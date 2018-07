emtveganaok | Liopardo

Verónica López Rossell lleva 15 años siendo vegana, no come carne, no llevo piel ni consumo nada que sea de origen animal. Recientemente fue mordida por un perro y lo cambió todo. Ella pensaba que “el ser humano no está legitimado para usar a los animales en su propio beneficio” y que “los animales debían tener los mismos derechos que las personas” pero desde que fue mordida por un perro ya no.

