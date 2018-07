El Pingüino: el animal más despreocupado del planeta

portadabonetok | Liopardo

El Pingüino, este pariente lejano de los mapaches no se hace preguntas, es capaz de hacer una obra de teatro o de presentar un programa de televisión de éxito. Basicamente se limitan a ser la carta de ajuste de la creación, son el secundario gracioso de la naturaleza. Su apariencia elegante puede llevar a engaño, los pingüinos parecen hombres de negocios muy atareados pero son en realidad el animal más despreocupado de la tierra. No hacen planes, no necesitan agenda y sólo viven el presente. Los pingüinos son pájaros que no se molestan ni siquiera en volar, prefiere usar sus alas con forma de manopla para, por ejemplo, sacar fuentes calientes del horno sin quemarse. Son adorables y graciosos, pero nadie en su sano juicio querría tener uno en casa porque defecan muchísimo. El cúmulo de heces de los pingüinos están en constante expansión y los científicos alertan de que en 150 años las heces de estos animales habrán anegado ciudades como Venecia o Nueva York.

