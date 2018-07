El Mundo regalará un ejemplar de El Mundo con El Mundo

elmundoelmundookok | Liopardo

"He pagado por uno y me han dado el otro gratis. No lo entiendo pero está bien", asegura una lectora frente a un quiosco. El rotativo espera así duplicar la difusión de sus ejemplares y ofrecer el doble de páginas por el mismo precio. "Me ha dicho el quiosquero que si voy cada día y compro mi ejemplar del mundo ellos me darán otro y un cupón con el que el domingo me darán un tercer ejemplar", ha aclarado la lectora. El diario El País por su parte repartirá ejemplares en los parabrisas de los coches junto a los folletos de las prostitutas.

