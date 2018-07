El dueño de Women's Secret lleva media hora en el baño revisando el nuevo catálogo. Ha pedido que le pasen por debajo de la puerta unas bragas para comprobar si son fieles al producto original y luego ha emitido un gemido de aprobación. Este ha sido el titular más impactante del día pero hay más noticias. Una embarazada se pone a parir. "Seré una madre de mierda", "no valgo nada" o "mira que gorda me he puesto" son algunas de las cosas que ha dicho. También se ha metido con su propio hijo afirmando que seguro que es un feto. Pierde a su hijo en un supermercado y el de megafonía se chiva. El padre del niño ha tenido que ir a recogerlo y volvera a intentarlo el mes que viene en otro local donde el de megafonía no sea un aguafiestas. Científicos confirman que el hombres es incapaz de percibir si te has hecho algo en el pelo. Los hombres sujetos al mismo experimento tampoco fueron capaces de explicar en que estaban pensando ni de darse cuenta de que estaban mirando a otra chica. Esto es todo por hoy ya saben que la actualidad del mañana continua en www.elmundotoday.com

