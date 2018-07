El conde Drácula contrata a seis becarios para que muerdan por el

mundodracula | Liopardo

Tras muchos siglos ejerciendo el sanguinario vampiro ha decido expandir su negocio al considerar que el sólo no podía aguantar tanta carga de trabajo. El legendario conde había seleccionado inicialmente a diez becarios pero durante el proceso de selección mordió y empaló a cuatro de ellos. Muchas víctimas consideran que los becarios no están preparados para sembrar el pánico como su jefe. Marisa Carmen fue mordida por un becario y ha asegurado que "se notaba que no era profesional. Al principio me mordió el hueso y cuando encontró la vena dejó todo el suelo perdido". “Le saque unos ajos y no si asustó, esto con Drácula no pasa” , Marisa no es la única que se ha quejado del trabajo de los becarios, las redes han ardido toda la semana en contra del conde Drácula.

