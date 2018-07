Dios se declara alejado de la Iglesia "y de todo ese rollo de Dios"

mundotodaydiosok | Liopardo

El altísimo dice que ha perdido la fe y no cree que el cosmos haya sido creado por el sino que fue un producto del big bang. Nuestro señor ha arremetido contra el clero y contra el mismo pontífice al que acusa de ser un vende motos. Dios admite, sin embargo, que no todo es materia y que cree en las energías. Científicos hipocondríacos descubren la vacuna para una enfermedad que ni siquiera existe. Es la vacuna de la gorfilitis, una enfermedad que se han inventado durante la investigación. Los científicos la han presentado hoy con mucha prisa, pues todos afirman haber empezado a notar síntomas de contagio. Lego fabricará piezas de plástico más fáciles de pisar cuando vas descalzo. Las formas afiladas de los bloques mejorarán la experiencia de cagarse en la madre que parió al niño. Un bar de Jerez ha tenido que cambiar el baño de sitio porque no estaba al fondo a la derecha. Esto ha sido todo por hoy, más noticias en www.elmundotoday.com

