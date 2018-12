El terrible suceso pasó hace tres días pero al no oírse gritos RENFE no oyó a las víctimas. Los pasajeros han estado días gritando en silencio para respetar las normas del vagón y no molestar al resto de viajeros.

El Mundo Today ha entrevistado en directo a uno de los pasajeros de esta tragedia. Puedes escuchar la entrevista dándole al play al vídeo.