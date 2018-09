Deja la puerta de casa abierta y cuando vuelve es un Starbucks

Un vecino de Valladolid abandonó ayer su domicilio particular a las 11:35 dejando la puerta abierta y cuando volvió a las 12:00 esta se había convertido en un Starbucks.

Antonio Machín ha declarado que "he salido cinco minutos a hacer unos recados y cuando he vuelto me he encontrado con una franquicia de Starbucks” y añade “hay un hípster usando mi ordenador".

Lamentablemente el suceso ocurrido en Valladolid no es un caso aislado. Cada vez se están registrando más casos de personas que se encuentran con un Starbucks funcionando a pleno rendimiento nada más volver a sus casas.