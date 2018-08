¿Conoces el lenguaje secreto de los cubiertos?

¿Sabías, que además de con la boca, existen otras formas de comunicarse con un camarero? En el vídeo de hoy aprenderemos a utilizar el lenguaje de los cubiertos para decirle a un camarero si un plato nos ha gustado o no. Para indicar que la comida era buena, debemos dejar el cuchillo y el tenedor colocados en paralelos sobre el plato y, si cruzamos los cubiertos, significa que la comida no te ha gustado. Dejar solamente un cuchillo significa que la cubertería es cara y te has guardado el tenedor en el bolsillo.

Por otro lado, poner un gato sobre la mesa significa que el filete estaba poco hecho y poner seis cucharillas sobre un plato pequeño permite saber al camarero que eres un tacaño y has compartido el postre con más personas. Aunque la manera más efectiva de indicar tu desagrado por la comida es coger un cuchillo y clavárselo al camarero en el vientre.

Descubre en el vídeo muchas más normas de protocolo fundamentales, de la mano de El Mundo Today.