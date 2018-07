cocinistacromprascompulsivas | Liopardo

Muchas veces al llegar del supermercado colocamos los productos en la nevera y nos preguntamos ¿Por qué me he comprado un Samsung si yo necesitaba zanahorias? Es importante que no vayáis al super si tenéis hambre, eso haría que comprarais cosas por gula. Si te pones una película gore en casa antes de ir a comprar se te revuelve el estómago y ya no tienes hambre. Descubre con El Mundo Today algunos trucos para no comprar cosas innecesarias llevados por nuestros impulsos.

