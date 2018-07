Barcelona enseñará a los camareros a pronunciar "Fuck You" para atender debidamente a los turistas

vlcsnap-2016-10-19-13h22m25s57 | Liopardo

El bajo nivel de los profesionales de la restauración dificulta a los extranjeros entender que los están tratando con desprecio. Fermín Guzmán es un camarero del Bar Nostálgic ha explica a El Mundo Today que lleva "cinco años trabajando en hostelería. Hay muchos turistas y cuando les tienes que decir algún improperio no lo entienden". "Les insultas, no te entiende, acabas chillando y eso es de mala educación", asegura Fermín que añade que “terminas echándoles a patadas”. El Ayuntamiento de Barcelona subvencionará cursos de inglés para camareros que además de “Fuck You” enseñarán a decir "Go To Hell", "Son of a Bitch" o "Go To Your Country Asshole".

