elmundoblackberry | Liopardo

En comunicado la empresa californiana advierte "si en su día compraste una Blackberry es que no entiendes nada. No vamos a venderte nuestros productos, tus manos están manchadas". Meryl Streep protagonizará la secuela de "2 girls 1 cup". La oscarizada actriz dará vida a Cindy, la propietaria de la hez protagonista. El director del film asegura que Streep nos emocionará y nos hará reír con su particular interpretación de la coprofagia. Un psiquiatra lleva 20 años limitándose a decir a sus pacientes "todo saldrá bien". En los casos más graves, el facultativo da golpecitos en la espalda del paciente. Además para llorar en su hombre cobraba un suplemento extra de 60 euros en concepto de tintorería.

Publicidad