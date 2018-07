Amancio Ortega le regala un tren a su nieto, concretamente el AVE Madrid-Sevilla. Los pasajeros que se encontraban dentro del convoy han tenido que compartir sus asientos con clicks de Playmobil. Ha sido la noticia más impactante del día pero hay otras. Hallan en Marte una superficie idéntica al campo del Betis, no se han encontrado ni jugadores ni aficcionados por lo que la NASA teme que el club baje a tercera regional y no pueda participar en la liga de las estrellas. Un gimnasio incorpora un tigre de bengala para animar a sus clientes a correr. Los primeros clientes no salieron con vida del local porque intentaron huir del animal montados en la bicicleta estática. Acabamos con una noticia de esta casa, los informativos de Antena 3 aparean a un periodista de raza con una reportera de calle. El resultado se presentará esta noche en la edición de Matias Prats. Esto es todo por hoy pero ya sabéis que la información del mañana continua en elmundotoday.com

