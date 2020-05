Isaías es uno de los principales profetas de la Biblia, y el más citado en el Nuevo Testamento. Fue un tipo curioso, estuvo "tres años desnudo y descalzo", se casó con una profetisa y la tradición dice que murió aserrado, lo cual no es extraño si tenemos en cuenta que se pasó media vida lanzando oráculos contra todo bicho viviente.

Lo que realmente hizo famoso a Isaías fue su célebre profecía en la que anunció el futuro nacimiento del mesías: "La virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Enmmanuel. (Que significa Dios con nosotros)."

En realidad, aparte de que me llamaron Jesús y no Emmanuel, el texto hebreo original no utilizaba la palabra virgen ("bethullah"), sino "joven" ("almah"), pero cuando lo tradujeron al griego lo cambiaron por virgen, que molaba mucho más. Si muchos dioses solares habían nacido de vírgenes, qué menos que yo también.

Isaías también profetizó aquello del "siervo sufriente" que cargaría con los pecados del mundo "como cordero llevado al matadero", pero si se ha hecho viral estos días ha sido por ¡profetizar la cuarentena!

Así dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 20-21:

"Anda, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra la puerta por dentro, escóndete un instante hasta que pase la ira, pues ya sale el Señor de su morada para castigar la culpa de los habitantes de la tierra."

De las franjas horarias para dar paseos y los memes de Fernando Simón no dijo nada. Es más, no sé yo si se refiere al Coronavirus o a otra cosa, porque a continuación dice Isaías:

"La tierra vomitará la sangre tragada y no ocultará más a sus muertos"

¿Se referirá a los 2000 resucitados del otro día en las estadísticas? ¿O a una nueva temporada de The Walking Dead?

Y sigue:

"Aquel día castigará el Señor con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo del mar. Aquel día cantaréis a la viña de las delicias."

¡Esto pinta bien! ¡En lugar de crisis económica parece que vamos a tener superávit! ¡Ojalá acierte Isaías, aunque lo veo complicado!

