Top 7 villanos de la Biblia

Yo soy más de la Marvel, pero como soy Dios, me toca ocuparme de mi libro y hoy os traigo el top 7 de los villanos de las Sagradas Escrituras. Porque en la Biblia hay malos malísimos. Liopardo | Liopardo Es el más obvio. En este película, él es el malo, y yo soy el bueno. Es mi antagonista, mi némesis, mi archienemigo. Porque a pesar de que soy todopoderoso y he sido yo quien lo ha creado todo, no sé cómo se me fue a colar esta serpiente en el paraíso. Satán al principio era un buen tipo, un ángel, y ni siquiera se llamaba así (Satán significa adversario), sino Lucifer, portador de luz. Era el ángel más hermoso de todos, y pronto se lo creyó tanto que se convirtió en una especie de Cristiano Ronaldo insufrible. Y por si fuera poco, se empeñó en hacer honor a su nombre y le quiso llevar la luz, el conocimiento a los hombres. Le tuve que enviar al infierno. Liopardo | Liopardo Ya sabéis, el discípulo que me traicionó. Era además el tesorero del grupo, imagináos el ojo que tengo eligiendo a los colaboradores, peor que el de Esperanza Aguirre. De todas formas gracias a él mi plan para la salvación del mundo pudo llevarse a cabo, así que no le guardo rencor. Liopardo | Liopardo Era el rey de Babilonia, y cogió el tío y conquistó a mi pueblo elegido, sin consultarme ni nada. Destruyó mi templo y se llevó consigo al exilio a las principales gentes de Israel. Para vengarme le volví loco y estuvo siete años viviendo como un animal, con garras y todo, pero luego debió ir a un buen psiquiatra porque se le pasó y siguió gobernando como si nada. Liopardo | Liopardo Era una impía de mucho cuidado. Fue reina de Israel, y movió a su pueblo a adorar a los dioses de la competencia, el maldito Baal y su diosa Asera. Masacró a mis profetas, hasta que envié a Elías, el cual se cepilló 450 de los suyos de un golpe. Al final hice que la tiraran por la ventana y se la comieran los perros. Liopardo | Liopardo No confundir con Herodes Antipas, su hijo, que también era bastante malvado y ejecutó a Juan El Bautista, porque le criticaba el haberse liado con una tal Herodías, esposa de su hermano Herodes Filipo...¡sí, allí todo el mundo se llamaba Herodes! Herodes el Grande fue el que cometió la matanza de los inocentes. Yo acababa de nacer y él me buscaba para darme muerte, porque le habían dicho que algún día yo habría de reinar. Sus servicios de inteligencia eran una mierda, porque mi lugar de nacimiento estaba marcado por una estrella bien grande, había ángeles, vinieron los pastores y hasta los Tres Reyes Magos. Con que hubiese enviado alguien a seguirlos o hubiese mirado el cielo habría dado conmigo. Pero como el tío además de malvado era un zote tuvo que matar a todos los menores de dos años del país. Menos mal que solo es una historia de la Biblia, el Herodes histórico jamás hizo tal cosa. Liopardo | Liopardo Cuenta mi libro que vivía en Sodoma un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, entre esas gentes dadas al vicio y al fornicio. Un día envié dos ángeles a casa de Lot, el cual los acogió en ella, pero se presentaron por la noche los habitantes de la ciudad exigiéndole que se los entregara para abusar de los dos. Lot hizo lo que todo buen varón bíblico habría hecho: les pidió que no abusaran de sus huéspedes y en su lugar les ofreció a sus dos jóvenes hijas vírgenes. Menos mal que al final los ángeles cegaron a la multitud y la cosa acabó ahí, que si no... 1. Yo. Liopardo | Liopardo Sí, yo. No hay quien me supere. Tengo en mi haber el mayor número de asesinatos de toda la Biblia. ¿Os acordáis cuando exterminé a la humanidad entera con un diluvio? ¿Quién os amenaza con las penas eternas del infierno si no hacéis lo que yo quiero? ¿ Os acordáis de lo que le hice al pobre Job? ¿Quién envió a dos osos para que despedazasen a 42 muchachos porque llamaron “calvo” a un profeta suyo? ¿Quién asesinó a los bebés de Egipto en su cuna? ¿Quién mató a 14.700 israelitas en el libro de los Números por quejarse? Y estos son solo algunos ejemplos... Que paséis un buen día.