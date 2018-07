Todo se ha vuelto surrealista

No sé si es porque estoy aquí arriba en el Cielo y la Tierra me pilla un poco lejos, o a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero estoy asistiendo atónito a lo que está pasando en Cataluña y la verdad es que no entiendo nada. Ha sido desenterrar a Dalí y volverse todo surrealista.

Unos catalanes se querían independizar y entonces ha habido españoles que han pensado que la mejor forma de convencerlos de que se quedaran era llenando todo de banderas españolas y dándoles de hostias. Muy enfadado estoy con esto de que se den hostias fuera de misa. Fijáos si se ha vuelto todo surrealista que hemos adelantado la Nochebuena y el Rey dio ayer su discurso de las nueve. Muchos no sabían si sacar el turrón y ponerse a cantar villancicos. La pandereta ya la tenían, y en forma de país. Por cierto, ya tiene narices que justo el día que en Cataluña se llama a la huelga, se le ocurra ponerse a trabajar a nuestro monarca. ¡Así no hay manera de tender puentes! Estamos pasando del Nuevo Testamento, el del buen rollito, al Antiguo, cuando aquello de Moisés guiando a su pueblo a la Tierra Prometida. Una Tierra Prometida en la que en lugar de manar leche y miel llueve cava catalán y pan tumaca. Estos días estamos asistiendo a milagros tan prodigiosos como ver a los antisistema vitoreando a los mismos Mossos que les desalojaron brutalmente de la Plaza Catalunya cuando el 15M, o a gente de izquierdas cantanto himnos patrióticos y ondeando banderas nacionales. Si el Che acabó convertido en una camiseta, todo es posible. Parece que ya es oficial y la fecha del Apocalipsis será el lunes. Ese día el Govern le quiere poner un DUI a los españoles sin su permiso, y claro, éstos no se dejan. De verdad que os veo y a veces pienso que me he equivocado de botón y después del siglo XX en lugar del XXI ha llegado el XIX. Sólo os digo una cosa, que Dios os coja confesados.