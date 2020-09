10 títulos de películas cuya traducción no tiene perdón de Dios

Con algunas películas pasa como con la Biblia, que los textos originales decían una cosa y luego la traducción lo cambió por algo totalmente diferente. Errores de traducción en la Biblia transformaron en una manzana el fruto que comieron Adán y Eva, o convirtieron en virgen a mi madre. Pues bien, vamos hoy con un ranking de títulos de películas cuya traducción al español no tiene nada que ver con el original.

10. "Atrapado en el Tiempo"

Bill Murray todavía sigue viviendo aquel "Día de la Marmota", y es que así se llamaba la película: "Groundhog day". La distribuidora española debió pensar que eso del Día de la Marmota es algo muy popular en Estados Unidos pero que aquí somos más de otras tradiciones como tirar la cabra desde el campanario y le puso un título más comercial.

9. "Solo en Casa".

El clásico "Home alone" se tradujo tal cual en España, pero no así en Latinoamérica, donde la cinta se distribuyó con un nombre que si tenemos en cuenta la carrera de Macaulay Culkin fue profético: "Mi pobre angelito".

8. "Jungla de Cristal".

Aquí el proceso fue al revés: mientras en Latinoamérica se respetaba la traducción literal del original "Die Hard": "Duro de matar", en España debieron ver muchos cristales rotos y le pusieron "Jungla de Cristal" a la película de acción con el protagonista menos cachas de la historia.

7. "Este Muerto está muy Vivo".

Aquí la cosa mejoró mucho, porque el original era aburrido a más no poder: " Weekend at Bernie´s, y en cambio la traducción ha dado lugar a una frase que todos hemos utilizado alguna vez. Os lo dice uno que ha resucitado.

6. "Brokeback Montain: en Terreno Vedado"

Aquí parecía que por fin habían respetado el título original, pero no, le añadieron lo de "en Terreno Vedado", por si no nos quedaba claro el argumento.

5. Bitelchus.

Debido a la proximidad con el país galo, una generación entera de españoles estudió francés en lugar de inglés. Estamos seguros que es el caso del traductor de "Beetlejuice".

4. Algo para Recordar.

La pastelosa cinta protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks se llamaba "Sleepless in Seatle", es decir, "Insomnes en Seatle", pero el insomnio en España es poco comercial y Seatle nos pilla un poco lejos. En Latinoamérica le pusieron nombre de telenovela: "Sintonía de amor".

3. El Sexto Sentido.

En España y Latinoamérica se tradujo respetando el título original, pero en China se ve que no les importan los spoilers y decidieron reventar la película llamándola: "Él es un fantasma". Tremendo.

2. "Snacht, Cerdos y Diamantes"

El título original es "Snacht", algo que no nos dice nada, pero si le añades "Cerdos y diamantes" al menos te paras a ver el cartel. Y cuando ves que sale Brad Pitt entras a verla. Acierto en el añadido.

1. "Sonrisas y Lágrimas".

Sonrisas y Lágrimas es quizás el título más ñoño de la historia del cine. El original no era para romperse la cabeza; la película es un musical y le pusieron "The Sound of Music" y a correr. Os confieso que todavía no la he visto.