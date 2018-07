Hoy en día hay test para todo: para saber si eres de izquierdas o de derechas, si eres machista o feminista, si eres racista, test de inteligencia, para descubrir qué especie de planta serías … en fin, para todo, pero por más que he buscado no he encontrado ninguno de lo mío: un test para saber si eres Dios, porque, os lo creáis o no, yo también tengo mis crisis existenciales y a veces dudo de mí mismo. Ahí es cuando se crean los agujeros negros.

Finalmente, he caído en la cuenta de que soy el creador de todas las cosas y yo mismo he creado este test. Anímate y hazlo conmigo:

1. Si te cae mal alguien:

a) Le envías una plaga o un diluvio.

b) Rezas para que se muera.

c) Le criticas a sus espaldas.

2. Cuando estás con tus amigos:

a) Les hablas en parábolas.

b) Les hablas con frases intensitas.

c) Criticas a otros amigos a sus espaldas.

3. Tu madre es:

a) Una virgen.

b) Una santa.

c) Otra santa.

4. Eres capaz de resucitar.

a) Sí, siempre.

b) Una vez.

c) Después del café.

5. Han escrito un libro sobre tu vida.

a) Sí, es un libro sagrado.

b) Sí, solo dice mentiras.

c) No sé lo que es un libro, Hulio.

6. Haces milagros.

a) Con regularidad.

b) Sólo los fines de semana.

c) Prefiero no contestar a eso.

7. Tienes más de mil años.

a) Sí.

b) No llevo la cuenta.

c) Tampoco estoy tan estropeado.

8. Moralmente eres un ser superior.

a) Sí, incluso cuando extermino a millones de personas.

b) Sí, soy tuitero.

c) Sí, soy del Betis.

9. Vives en:

a) El Cielo.

b) En las nubes.

c) En Móstoles.

10. Tu grupo de música favorito es:

a) God is an astronaut.

b) Los Planetas.

c) Amaia y Alfred.

Cada respuesta a) vale 3 puntos, la b) 2 puntos y la c) uno. Suma todas las respuestas y comprueba:

Si has sacado de 0 a 10 puntos:

No eres Dios, eres un impostor, un vulgar mortal, y bastante patético además.

Si has sacado de 10 a 20 puntos:

No eres Dios, pero podrías llegar a profeta o fundar un partido político de izquierdas o encabezar algún movimiento social.

Si has sacado de 20 a 30 puntos:

Eres Dios, ¡ENHORABUENA!