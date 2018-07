¡Siete superhéroes que podrían haber salido en la Biblia!

Es verdad que la Biblia no está mal de acción, pero quizá le falten superhéroes. Hoy os traigo siete de ellos que bien podrían haber protagonizado algún pasaje de la misma:

7. Tormenta.

Su facilidad para producir todo tipo de fenómenos climáticos naturales habría sido muy útil a la hora de abrir en dos el Mar Rojo. Así habría prescindido del pelma de Moisés, del que como sabréis los que habéis leído mi libro, acabé un poco harto y no le dejé entrar en la Tierra Prometida.

6. Daredevil.

Cuando bajé a la Tierra me pasé la mitad del Nuevo Testamente curando ciegos. Habría sido divertido dar un día con Daredevil, el superhéroe que desarrolló extraordinariamente el resto de sus sentidos gracias a su invidencia, y que éste me dijera: “-Eh, Yisus, no me devuelvas la vista, que me dejas indefenso.”

Por cierto, ¿a quién me recordará con esos cuernecillos y ese traje rojo?

5. Ojo de Halcón.

David derrotó a Goliath con una honda, pero cuenta la Biblia que tuvo que acercarse después y rematarlo con una espada. Si el encargado del trabajito hubiese sido Ojo de Halcón, le habría acertado un buen flechazo entre los ojos al gigante y no habría hecho falta más.

4. Hulk.

Es verdad que Sansón tenía mucha fuerza. Mató a mil filisteos con una quijada de burro, y derribó un templo echando abajo sus columnas. Cierto, pero...¿qué proezas inenarrables habría conseguido Hulk?

3. Magneto.

Su poder de atracción de los metales me habría sido de gran utilidad para arrebatarle las treinta monedas de plata a Judas y así no ser traicionado. También podría haberme quitado los clavos y habría escapado de la cruz. ¡Y encontraría en un periquete el Santo Grial!

2. La Cosa.

En el Nuevo Testamento prometí destruir el templo y volverlo a construir en tres días. Las piedras de las que está hecha La Cosa me habrían venido muy bien. Ahora que hablo de los 4 Fantásticos, la Antorcha Humana también me habría resultado de perlas para Pentecostés, cuando una llamita se posó encima de la cabeza de cada uno de los apóstoles y recibieron el Espíritu Santo. Habría ahorrado una pasta en butano. Ahora que caigo, se lo podría alquilar a Satán para encender el Infierno...

1. Lobezno.

Si yo hubiese sido Lobezno no me habría hecho falta resucitar. Con su poder regenerador habría sanado de todas las heridas de mi crucifixión y me habría levantado tranquilamente del sepulcro. Me lo apunto para mi segunda venida a la Tierra.