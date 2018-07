Siete momentazos de la Biblia

book-a | Liopardo

La Biblia es el mejor libro que existe. ¿Por qué? Porque habla de mí, y porque yo fuí quien lo dictó. Es el más sabio, el más brillante, y por supuesto, el más divertido. Y si no os lo creéis, fijaós en este ranking que he elaborado con los 7 momentazos de la Biblia: 7. EZEQUIEL Y EL VOLCADO DE DATOS (Ezequiel, 3.) Estaba un día Ezequiel tan tranquilo y se le apareció una figura de aspecto humano, y “desde lo que parecían sus caderas para arriba era semejante a un metal brillante, y desde sus caderas para abajo tenía aspecto de fuego”. Era yo, que iba en plan extraterrestre. Y le dije: “No seas rebelde como este pueblo; abre la boca y come lo que te doy.” Saqué un libro enrollado, lo desenrollé (estaba escrito por los dos lados y “contenía lamentaciones, gemidos y amenazas”) y le hice comer el libro enterito. Dice Ezequiel que le supo “dulce como la miel”. Entonces le ordené: “Ve al pueblo de Israel y comunícale mis palabras”. Fue algo así como el primer pen drive de la historia. Ezequiel, con todos los datos en su interior, se convirtió en un gran profeta. 6. LA BURRA QUE HABLABA (Números 22) Iba un día Balaam montado en su burra, cuando decidí mandarle un ángel con una espada para matarlo. La burra vio al ángel en mitad del camino y lo esquivó un par de veces, salvando la vida a su dueño, que no se percataba de tan celestial y amenazadora presencia. Hasta que el ángel se plantó en mitad del camino y la burra ya no dió un paso más. Balaam empezó a pegar al pobre animal y este comenzó a hablar. Le preguntó que por qué le pegaba si siempre le había servido bien. Balaam le dijo que tenía razón, y en ese momento vio al ángel chungo, el cual le dijo que su burra le había salvado de la muerte y le perdonó. Moraleja, a veces sois más burros que los burros. 5. ENVÍO UNOS OSOS QUE DESPEDAZAN A 42 NIÑOS ( 2 Reyes 2:23-25) Es que no me gusta que se rían de mis profetas. Iba un día el profeta Eliseo por el campo y unos niños le insultaban diciendo: ¡Calvo, sube, calvo, sube!. Un insulto gravísimo. Con lo cual mandé inmediatamente dos osos que los despedazaron. No como ahora, que los chavales hacen lo que quieren y no hay respeto ni hay nada. A ver si me llaman pronto de Hermano Mayor. 4. LE CAMBIAN A JACOB LA MUJER EN LA NOCHE DE BODAS Y NI SE ENTERA (Génesis 29) 7 años ( el 7 es un número que nos gusta mucho en la Biblia) estuvo el bueno de Jacob sirviendo a su tío Labán para poder casarse con su hija Raquel, de la que estaba profundamente enamorado. Y llega la noche de bodas y su tío le da el cambiazo y coloca a su hermana mayor y fea Lia, que no había manera de casarla, tapada con un velo, en la cama de Jacob. Y no sabemos cómo haría éste el amor, pero estuvo toda la noche retozando con ella ¡y no se dio cuenta del cambiazo hasta el día siguiente por la mañana! Se enfadó con su tío, pero al final tuvo que tirarse otros 7 años más trabajando a su servicio para ya sí, poder casarse con Raquel. Estuvo casado con las dos y además se beneficiaba a las esclavas de ambas. Así, no es de extrañar que tuviese 12 hijos, las doce tribus de Israel. 3. DAVID SE LIA A CORTAR PREPUCIOS DE FILISTEOS ( 1 Samuel, 18-27) Si a Jacob le pidieron trabajar catorce años para obtener la mano de Raquel, a David el rey Saúl le exigió cien prepucios de filisteos para concederle la mano de su hija Mical. Pero para David eso no era problema. Salió con sus hombres, y al rato volvió depositando a los pies de Saúl no cien, sino doscientos prepucios de infelices filisteos, que eran como los romanos de Astérix, pero en la Biblia. Sabiendo esto, lo de Goliath le debió parecer un juego de niños. 2. ME CARGO A UZA POR TOCAR MI ARCA ( 2 Samuel 6, 6-8) Iban trasladando el Arca en un carro, cuando los bueyes tropezaron y Uza, uno de los encargados del transporte, sujetó el Arca con la mano para que no se cayera. Esto me enojó muchísimo le fulminé en el instante. Estos transportistas son lo peor. 1. ENCARGO AL REY DAVID UN CENSO Y LE CASTIGO POR OBEDECERME. RESULTADO: ME CARGO A 70.000 ( 2 Samuel 24) Sí, a veces me aburro y gasto bromas como ésta. Encargué al Rey David un censo de su pueblo, y cuando lo hizo, decidí castigarle. Eso sí, le di a elegir el castigo diciéndole: “- ¿Qué prefieres? ¿Que venga un hambre de tres años a tu tierra, que tengas que huir durante tres meses perseguido por tu enemigo, o que haya tres días de peste en tu tierra? Piensa y decide la respuesta que debo dar al que me envía. David dijo a Gad: -Me veo en un gran aprieto. Pero es preferible caer en manos de Dios, cuya misericordia es grande, a caer en manos de los hombres. Y David eligió la peste. Era el tiempo de la siega del trigo. El Señor envió la peste desde la mañana hasta el tiempo fijado, y murieron desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres del pueblo." Tremendo, ¿eh?

