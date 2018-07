En plena era del Whatsapp, el Tinder y demás inventos del diablo, veo que seguís siendo unos seres bastante patéticos a la hora de ligar y relacionaros entre vosotros. Como quiero que sigáis cumpliendo eso de "creced y multiplicaos"os voy a echar una mano: hoy os traigo siete formas de ligar en la Biblia.

7. Llévale doscientos prepucios de filisteos al padre de la chica que te gusta.

En efecto, cuenta el Primer Libro de Samuel 18:25-27 que el rey Saúl exigió a David cien prepucios de filisteos como dote para entregarle la mano de su hija Mical. Le tenía manía al muchacho porque después de cargarse a Goliat se había hecho más popular que él y esperaba que le mataran en el intento. Pero David era un crack y le dobló la apuesta: ¡le llevó 200 y consiguió a la chica!

6. Envía a un colega de emisario.

En efecto, aunque os parezca que es algo propio de patio de colegio, eso es lo que hice yo para ligarme a mi madre, la Virgen. En estos casos, lo mejor es enviar un amigo que sea presentable, pero a la vez que no te quite a la chica. ¡No hay que fiarse! Lo ideal para este cometido son los ángeles, como Gabriel, porque son tipos con una excelente reputación pero no tienen sexo. El único fallo fue que María era hebrea y Gabriel quiso hacerse el listo y le habló en romano ( "Ave, María"), que era el idioma de la potencia opresora, pero aún así, nadie se resiste a un ángel y el plan resultó bien.

5. Dile que para ti ella es la única mujer sobre la faz de la Tierra.

A Adán le funcionó.

4. Secuéstrala y que se rape el pelo y se haga las uñas.

Sí, sé que es un método un poco drástico, pero en Deuteronomio 21:10-13 le digo a mi Pueblo Elegido:

"Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, y Yahveh tu Dios los entregue en tus manos y te lleves sus cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa, te prendas de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa. Ella se rapará la cabeza y se hará las uñas, se quitará su vestido de cautiva y quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después de esto podrás llegarte a ella, y serás su marido y ella será tu mujer. " ¡Listo!

Si os parece esto un poco fuerte, en ese mismo libro, un poco más adelante, establezco otro método de ligue más salvaje aún: "Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se acuesta con ella por la fuerza, y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella deberá pagar al padre de la joven cincuenta siclos de plata y ella será su mujer. Nunca podrá repudiarla,porque él la violó." (Deuteronomio 22:28-29) A todo esto lo llaman "Palabra de Dios".

3. Emborracha a tu padre.

Es lo que hicieron las hijas de Lot con el suyo, para beneficiárselo. Acaban de huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vivían los tres refugiados en una cueva.

Cuenta el Génesis 19:31 que "La mayor dijo a la pequeña: "Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a proporcionarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia." Y eso hicieron, y dice la Biblia que tuvieron un hijo llamado Moab y otro Ben-ammi, de quienes descenderían los moabitas y los amonitas. No me digáis que no tiene tela escribir en un libro que tus vecinos descienden de unas hijas que se acostaron con su padre borracho.

2. Ponte guapa, ve a la era y métete en su cama.

Este método tan directo es el que aconsejó Noemí a su nuera Rut, para ligarse a su rico pariente Booz. "Cuando se acueste, mira el lugar en que se haya acostado, vas, descubres un sitio a sus pies y te acuestas; y él mismo te indicará lo que debes hacer." Lo cuenta la Biblia en El Libro de Rut, y si queréis saber qué pasó tendréis que leerlo, que ya estoy cansado de hacer spoilers.

1. Cámbiate por tu hermana en su noche de bodas.

Eso es lo que hizo Lía, la hermana de Raquel, en el capítulo 29 del Genésis. Jacob había acordado con su tío Labán, el padre de Lía y Raquel, que trabajaría siete años y tras ese tiempo podría casarse con Raquel, de la que estaba enamorado. Pues bien, en su noche de bodas con Raquel, el estafador de Labán, le dio el cambiazo por la hermana mayor, Lía, y yo no sé cómo tendrían relaciones sexuales en la Biblia, pero el bueno de Jacob no se enteró hasta la mañana siguiente. ¡Esto es un sindiós!